９月２１日、敦煌夜市の入り口に立つ牌楼（はいろう）。（敦煌＝新華社記者／藍建中）【新華社敦煌10月2日】中国甘粛省敦煌市の陽関東路で開かれる敦煌夜市（沙州夜市）は市内最大の夜市で、軽食、工芸品、農産物、特産品、茶店の五つのエリアがあり、シルクロードの美食と工芸品が集まる。独特の地域性と豊かな民俗文化が息づき、敦煌の「夜景図」「民俗画」とたたえられる。敦煌夜市は2003年に国家観光局の「中国民俗風情ツ