タレントの藤田ニコルが2日、東京・MEDIA DEPARTMENT TOKYOで行われた『MUSINSA TOKYO POP-UP STORE 2025』オープニングイベントのフォトコールに登場した。【全身ショット】フリルがカワイイ！大きなリボンをつけて登場した藤田ニコル藤田は、シックなベロアスカートにグレーのオーバーサイズのジャケットをベースに、さらに大ぶりなフリルとリボンのつけ襟とウェービーなヘアスタイルが印象的なドーリーなファッションで登場