去年、関東で相次いだ「闇バイト」による一連の強盗事件のうち、千葉県の2軒の住宅に押し入り、現金を奪ったなどとして強盗傷害などの罪に問われている男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。横浜市の高梨謙吾被告（22）は、去年10月、白井市の住宅に押し入り、住人の女性2人に暴行を加えてけがをさせたうえ、現金を奪ったとして強盗傷害などの罪に問われています。また、その翌日には、市川市の住宅に押し入り、住人の女