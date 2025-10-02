東京都はインフルエンザの流行シーズンに入ったと発表しました。都によりますと、先月22日から28日の1週間で都内の定点医療機関の患者報告数が1.96人となり、流行開始の目安となる1.0人を超えたことから、都においてインフルエンザの流行シーズンに入ったということです。去年より1か月以上早く流行シーズンに入り、基準を超えたのは今年4月以来です。都の担当者は早い流行の要因のひとつとして、今年の夏は暑い日が多くエアコンの