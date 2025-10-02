インターネットの掲示板に女性を誹謗中傷する投稿をしたとして、先月石川県警に逮捕された高岡市の任期付き職員の男について、市はきょう、停職4か月の懲戒処分としたと発表しました。男は依願退職しました。処分を受けたのは高岡市の建築政策課の任期付き職員だった大庭平容疑者（36）です。大庭容疑者はインターネットの掲示板に、以前の仕事仲間だった金沢市内に住む30代の女性を誹謗中傷する書き込みをした疑いで