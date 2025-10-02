ミスタードーナツが55周年を記念して新たなカップ麺「家で食べるミスドの担々麺」を登場させました。人気の四川担々麺を再現したこの商品は、花椒のしびれとラー油のピリッとした辛さが特徴のスープに、香ばしい練り胡麻が加わり、深いコクを生み出します。ノンフライ麺との相性も抜群で、まるでお店で食べるような本格的な味わいが楽しめます。テイクアウト専用で、ミスタードーナツ全店で販