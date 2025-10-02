今年は5年に1度の国勢調査の年です。今月8日までの回答期限を前に富山大学では、きょう、県の職員らが学生に回答を呼びかけました。国勢調査は人口や世帯数、就業状況などを明らかにし、生活環境の改善や防災計画に役立てるための重要な調査です。日本に住むすべての人と世帯が対象で、住民票などの届出場所に関係なく今月1日時点に住んでいる場所で調査票に記入する必要があります。富山大学には県外出身の学生も多いことから、き