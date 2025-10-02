All About ニュース編集部では、2025年9月25〜26日の期間、全国10〜60代の男女211人を対象に、「特産品が楽しめると思う道の駅」に関するアンケートを実施しました。その中から、「特産品が楽しめると思う福島県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：ばんだい（耶麻郡磐梯町）／26票日本百名山「会津磐梯山」の麓にある「ばんだい」は、会津の豊かな自然と食文化を楽しめる道の駅。