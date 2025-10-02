敬遠直後にベッツが左翼線二塁打【MLB】ドジャース 8ー4 レッズ（日本時間2日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、本拠地レッズとのワイルドカードシリーズ第2戦に「1番・指名打者」で出場。7回1死二塁でプレーオフ初の申告敬遠を受けた。直後にムーキー・ベッツ内野手が左翼線へ適時二塁打。SNSでは「どうしたらええねん」「リーグ最強バッター大谷の後ろに敬遠絶許ベッツ、フリーマンがいる絶望打