◆ソフトバンク全体練習（2日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの上沢直之が3日のオリックス戦（みずほペイペイドーム）に先発する。2〜3イニングの予定。今季の投球回数は142回2/3で規定投球回数まではあと1/3回。「そこはクリアしたいなと思っていました」と一つの目標としていた規定投球回到達は間違いなさそうだ。今季はここまで登板22試合で12勝6敗、防御率2・78。8月以降は6連勝とリーグ連覇に大きく貢献した。今