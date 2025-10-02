ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï10·î£²Æü¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¡Ê10Æü¡Ë¤È¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡Ê14Æü¡Ë¤ËÄ©¤àÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼27¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Í£°ì¤Î½é¾·½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¤ÎQPR¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë24ºÐ¤ÎMFÀÆÆ£¸÷µ£¤À¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Ç¤Ï10ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤¿¾®ÊÁ¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥·¥ã¥ó¤ò¤Ê¤¼¤³¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¾·½¸¤·¤¿¤Î¤«¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¹ñÆâ¤Ë¤¤¤¿»þ¤«¤é¤â¹¶·â¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ë»Å³Ý¤±¤¬¤Ç¤­¤ëÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤Áª¼ê¤À¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢£¶·î¥·¥ê¡¼