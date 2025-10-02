大阪市内の歩道の片隅で人知れず育っていたのは、あのフルーツでした。大阪・西淀川区。阪神「姫島駅」から徒歩５分ほどの場所。歩道の片隅のわずかな隙間から顔をのぞかせているのは、メロン。直径約１３ｃｍ、電柱の根本からツルが伸び、まるまるとした“ど根性メロン”がなっています。（通行人）「立派ですねえ、これ。模様もちゃんと入っている」（通行人）「めちゃくちゃ生命力強いと思う。普通は育たないでしょう