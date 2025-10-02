「阪神−ヤクルト」（２日、甲子園球場）ヤクルトに新加入した青柳晃洋投手（３１）が先発する。ＮＰＢ復帰後３度目の先発は初の甲子園での登板。試合前にスタメンで青柳の名前がコールされると聖地の阪神ファンからも大きな拍手が起こっていた。昨季まで９年間在籍した古巣。しかも舞台は「思い出いっぱいあります。そこから始まった。思い入れが一番ある球場」と特別な感情がある聖地だ。前回２２日に阪神戦で先発（神宮）