ＤｅＮＡは２日、浜地真澄投手（２７）、森下瑠大投手（２１）、松本輶之介投手（２３）、庄司陽斗投手に来季の支配下選手契約を結ばないことを通達した。４選手とも育成選手契約を打診しているという。浜地は阪神に在籍していた２２年に中継ぎで５２試合に登板して防御率１・１４。だが、翌年から登板機会が減り、２４年オフに現役ドラフトでＤｅＮＡ入りした。今季はわずか３登板で防御率６・００。７月に右肘肘頭固定