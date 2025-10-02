◇九州ミッドシニアゴルフ選手権最終日（2025年10月2日福岡県小郡市小郡カンツリー倶楽部＝6425ヤード、パー72）2日間36ホール競技の最終ラウンドが行われ、JR関連企業の役員を務める66歳の八丁禎二（九州八幡）が通算1オーバー、145で、6月の九州シニアに続きシニア大会連覇を果たした。2アンダーの首位で出た八丁は、1バーディー、4ボギーとスコアを伸ばせなかったが勝負の懸かるラスト5ホールをスコアカード通りのパ