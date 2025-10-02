◇出場選手登録【阪神】湯浅京己投手、栄田裕貴捕手、原口文仁内野手【ヤクルト】橋本星哉捕手【オリックス】東松快征投手、片山楽生投手◇同抹消【巨人】田中将大投手、西舘勇陽投手【阪神】茨木秀俊投手【DeNA】武田陸玖投手、東妻純平捕手、田内真翔内野手【ヤクルト】石山泰稚投手、小川泰弘投手【楽天】西垣雅矢投手、鈴木翔天投手【オリックス】エスピノーザ投手、高島泰都投手【西武】杉山遙希投手