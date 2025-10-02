トヨタ自動車が開いた高齢者を疑似体験するイベントで、タクシーに乗り込む児童＝2日午前、愛知県豊田市トヨタ自動車は2日、愛知県豊田市の飯野小学校で児童向けに高齢者を疑似体験するイベントを開いた。児童が手足を動かしにくくするキットを装着し、取っ手を備えたタクシーに乗り込んだ。社会貢献活動の一環で、誰もが使いやすい「ユニバーサルデザイン」の重要性を学んでもらう狙い。6年の約40人が参加し、トヨタの「ジャ