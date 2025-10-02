SVリーグの開幕前イベントに出席したサントリーの高橋藍（後列中央）、大阪Bの西田（同左から2人目）ら＝2日、東京都港区2シーズン目を迎えるバレーボールのSVリーグが2日、ファンを招いて東京都内で開幕前イベントを開き、24日に大阪Bと開幕戦を戦う男子初代王者サントリーの高橋藍は「面白く強いバレーで2連覇する」と意気込んだ。加入2年目の24歳で主将に就任し「自分はチーム最年少の世代。だからこそ、みんなが意見を言い