ispaceが公開した大型月着陸船の試験機＝2日午前、茨城県つくば市のJAXA施設宇宙企業ispace（アイスペース、東京）は2日、大型月着陸船「シリーズ3ランダー（仮称）」の試験機を茨城県つくば市にある宇宙航空研究開発機構（JAXA）の施設で報道陣に公開した。ロケットで打ち上げる際の振動や爆音に耐える試験をクリア。今後は詳細な構造の設計を進め、さらに性能を確かめる。打ち上げは当初2027年を予定していたが、28年にずれ込