総務省は、通信インフラの敷設や維持管理などを担う専門人材を育成するため「電気通信設備エンジニア室」を１日付で新設した。データセンターの増加などで、通信関連の技術者の必要性が高まっており、専門部署を設けて人手不足解消を後押しする。新部署は、通信インフラ整備などを所管する総合通信基盤局に設ける。通信業界の人材育成・確保に向けた制度整備や、事業者の情報発信など、人材確保の取り組みを支援する。総務省