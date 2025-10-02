ラガーディア空港の誘導路で２機の飛行機が衝突した＝１日、米ニューヨーク市/Dylan Crow（ＣＮＮ）米ニューヨークのラガーディア空港で１日夜、米デルタ航空の地方路線用の旅客機２機が誘導路上で接触し、片方の翼がもう一方の機体の操縦席の窓を直撃した。デルタ航空の発表によると、衝突したのはいずれも地域航空会社エンデバー・エアが運航するＣＲＪ―９００型機で、低速で接触した。ノースカロライナ州シャーロットから到着