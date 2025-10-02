◆第３０回秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都競馬場・芝２０００メートル）２週前追い切り＝１０月２日、美浦トレセン今年の桜花賞馬で、前走のオークスは９着だったエンブロイダリー（牝３歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）が、Ｗコースで帰厩後初時計をマークした。外モノポリオ（２歳１勝クラス）を追走する形から、６ハロン８３秒６―１１秒６を馬なりでマークして併入に持ち込んだ。森一調教師は「馬なりで状態