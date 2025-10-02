キャロットクラブは１０月２日、レーベンスティール（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）が、バーレーンインターナショナルＴ・Ｇ２（１１月１４日、サヒール競馬場・芝２０００メートル）に登録したと発表した。今後の選択肢の一つとして検討するためとのこと。同馬は５日の毎日王冠に出走予定となっている。また、前走のオールカマーで２着だったドゥラドーレス（牡６歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ドゥラメンテ