バレーボールＳＶリーグの開幕へ向けてのオープニングカンファレンスが２日、都内で行われ、ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズからは日本代表のミドルブロッカー、山口真季（２６）が登壇。１０日の岡山シーガルズとの開幕戦（黒部市総合体育センター）に向けて「やって来たことを出して粘り強くシーズン通して戦いたい」と意気込んだ。昨季は１５勝２９敗で１４チーム中１２位。山口は「波があってムラが多いところがあった」と