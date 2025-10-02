来年１月にサウジアラビアで開催されるＡＦＣ・Ｕ２３アジア杯の組み合わせ抽選会が２日、マレーシア・クアラルンプールで行われ、日本はＢ組に入り、カタール、ＵＡＥ、シリアと同組になった。出場１６か国が４組に分かれ、各組上位２チームがノックアウトステージに進出する。今回は五輪予選を兼ねていない。日本はシリア、ＵＡＥ、カタールの順に対戦し、マッチスケジュールは決まり次第発表される。大岩剛監督は日本サッカ