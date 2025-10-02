部下の男性職員と10回以上ラブホテルに行ったと認めている前橋市の小川晶市長は 2025年10月2日、「週刊文春」記事や事実関係について市議会に2度目の説明を行った。説明会後の会見で、相手の男性職員の希望で降任する人事異動を発令したことを明らかにし、この職員と男女の関係はないが、既婚者であることから、家族に対しては「誠意を持って対応したい」と話した。絶対権力者からの誘い断れないCBC・TBS系の情報ワイド「ゴゴスマ