上山市の園児たちが2日、春に自分たちで種をまいた落花生の収穫作業を体験しました。力いっぱい茎を引っ張り落花生を収穫したのは、上山市の「子供の城保育園」の園児15人です。落花生は、山形市の豆菓子メーカー「でん六」の蔵王の森工場敷地内で栽培しています。19年前から園児たちに栽培体験の機会を提供していて、園児たちがことし5月に種をまきました。「よいしょいっぱい取れた」園児「大きくなってた。焼いて食