リキュール【イタリアンサーファー（Italian Surfer）】 ビーチが似合うトロピカルカクテル アマレットとココナッツリキュールをベースに、パイナップルジュースで割ったトロピカルなドリンク。パイナップルのデコレーションもリゾート気分を盛り上げてくれる。夏のビーチで楽しみたい一杯。 レシピ アマレット：30mlココナッツ