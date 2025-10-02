ロンドン序盤、ユーロドル一時１．１７５７レベルに上昇＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ややドル安の動き。ユーロドルは本日の高値を1.1757付近に、ポンドドルは1.3500付近に伸ばしている。ドル円は方向感なく振幅するなかで、足元では147円付近とやや上値重く推移している。米政府機関の一部閉鎖の事態を招いており、市場では米議会の次の動向を探る局面となっている。 USD/JPY147.04EUR/USD1.1754G