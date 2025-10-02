テレビ信州が子供たちを応援するプロジェクト「マイチャン。スマイルアクション」。ニュースでも、この時間は信州の子供に関わる話題をお伝えします。長野市の小学校で２日、児童とサッカー女子WEリーグのAC長野パルセイロ・レディースの選手が親睦を深めました。三谷選手 「楽しいという気持ちをサッカーで感じれるから今もサッカー選手を続けられているなと思っています」長野市の南部小学