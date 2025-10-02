10月に入り、夏の暑さは影を潜め、朝夕には肌寒ささえ感じる季節となりました。「天高く馬肥ゆる秋」という言葉の通り、湿度が下がって空気の透明度が増し、宇宙の深いところまで見渡せそうな、澄み渡った星空を楽しむことができます。この言葉の後半にある「馬肥ゆる秋」とは、秋に馬が食欲を増し、肥えてたくましくなる季節を表しています。馬のたくましい姿は、実りの秋の象徴とも言えるのかもしれません。【▲ 2025年10月中旬