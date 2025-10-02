サッカースペイン１部リーグ、レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英が１日のチーム練習とは別の調整を行った。スペインのスポーツ紙、マルカなど複数メディアが伝えている。報道によると、左足首の違和感が残っていることによる予防的な措置。なお次節ラージョ・バジェカーノ戦（現地時間５日）へ向けた準備期間は３日しか残っていないため出場が微妙だとの見方も一部で出ている。