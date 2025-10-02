試合中に折れたバットが当たり負傷した日本ハムの八木打撃コーチが2日、エスコンフィールド北海道で行われた練習で指導に復帰した。練習を見学したファンから拍手が送られ「選手じゃないのに気にかけてもらえてうれしい」と照れ笑いを見せた。9月9日のソフトバンク戦でベンチにいた際、折れたバットが飛んできて頭部を直撃。経過観察のため1週間ほど入院した。「最初、何が起こったのか分からなかった。お騒がせしました」と語