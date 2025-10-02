東京五輪・パラリンピックの大会運営事業を巡る談合事件の控訴審判決で、東京高裁は2日、独禁法違反（不当な取引制限）の罪に問われた広告会社東急エージェンシーと元執行役員の安田光夫被告（63）の控訴を棄却した。同社を罰金2億円、安田被告を懲役1年6月、執行猶予3年とした一審東京地裁判決を支持した。起訴された法人6社のうち、高裁で有罪となるのは4社目。一審は、入札が行われたテスト大会の計画立案業務の受注者と同