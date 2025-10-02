東京都はきょう、インフルエンザの流行シーズンに入ったと発表しました。都によりますと、先月28日までの1週間に報告された1医療機関あたりの季節性インフルエンザ患者数は「1.96人」となりました。流行開始の目安となる「1人」を超えたことから、都はきょう、「流行シーズン」に入ったと発表しました。去年に比べて1か月以上早い流行シーズン入りとなり、11月より早く発表されたのは2023年度以来2年ぶりです。今年9月以降に感染し