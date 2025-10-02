「阪神−ヤクルト」（２日、甲子園球場）阪神は佐藤輝明内野手が目標の４０本塁打、１００打点へ、一つ打順を上げて、３番で起用された。４番には大山、森下はスタメンを外れた。先発の村上は最多勝、最多奪三振、最高勝率の３冠がかかったマウンドになる。また、試合後に引退セレモニーが予定されている、原口文仁内野手がベンチスタート。途中出場に期待される。試合開始は１８時の予定。両チームのスタメンは以下の通