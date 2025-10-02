バレーボールのＳＶリーグ開幕会見が２日、都内で行われ、西田有志（大阪Ｂ）、高橋藍（サントリー）ら、各チームの代表選手が出席した。今季、西田は日本代表に選出されていたが、“積極的休養”として代表活動には参加せず。個人の能力を向上させることに徹した。夏の間は、妻の古賀紗理那さんに紹介してもらったというＮＥＣの里大輔さんと、女子プロゴルフの宮里藍さんが世界ランク１位になった歳の専属トレーナーだった山