日本代表は14日、10月シリーズ第2戦でW杯最多5度の優勝を誇るブラジル代表と対戦する。ブラジルとの通算成績はドイツW杯グループリーグでの対戦も含めて2分11敗と未勝利。森保ジャパンとしても22年6月の前回対戦に0-1で敗れており、森保一監督は「ブラジルに勝てたら大きな自信になると思う」と意気込む。北中米W杯を8か月後に控えるなか、ブラジル戦は日本代表の現在地を測る上で貴重なテストマッチ。日本でのホームゲームの