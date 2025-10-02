アジアサッカー連盟(AFC)は2日、来年1月にサウジアラビアで行われるAFC U23アジアカップの組み合わせ抽選会が行った。日本はカタール、UAE、シリアとともにグループBに入り、第1戦はシリア、第2戦はUAE、第3戦はカタールと対戦することが決まった。日本サッカー協会(JFA)を通じ、大岩剛監督は「9月にミャンマーで⾏われた予選の時もそうですが、どのグループを見ても簡単なグループは⼀つもないと思います。グルー