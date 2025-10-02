日本サッカー協会(JFA)は2日、8日から17日までウズベキスタン遠征を行うU-16日本代表メンバーを発表した。Jクラブユース所属選手が大半を占める中、昌平高のFW立野京弥が高体連から唯一選出されている。なお、背番号10はヴィッセル神戸U-18MF里見汰福が背負う。チームは国内でトレーニングを行った後に日本を発ち、現地でU-16ウズベキスタン代表と2試合、U-16サウジアラビア代表と1試合、国際親善試合を行う予定となっている