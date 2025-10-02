霞ヶ関キャピタルは２日の取引終了後、２５年８月期の連結決算の発表にあわせて、２６年８月期の連結業績予想を開示した。今期の売上高予想は前期比５５．４％増の１５００億円、営業利益予想は同４０．０％増の２６５億円とした。前期に達成した過去最高業績の更新を目指す。物流関連では冷凍冷蔵倉庫の需要が高いうえ、ホテル関連も円安の影響により国内旅行やインバウンドの需要が更に伸びるとみる。海外事業は注力しているド