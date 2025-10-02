瀬戸内地方は、湿った空気の影響でおおむね曇りになっています。夜も曇りの天気が続くでしょう。 10月3日も西から低気圧や前線が近づき、湿った空気が流れ込むことで、雲が広がる見込みです。夜遅くは広く雨が降るでしょう。朝の最低気温は岡山で20度、津山で16度、高松で21度の予想です。日中の最高気温は岡山と高松で26度、津山で24度でしょう。10月2日と同じくらいか低く、おおむね平年並みの気温になります。 6日にかけては