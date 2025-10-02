ドジャースの佐々木朗希投手が1日（日本時間2日）、本拠地で行われたレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦に9回から5番手で登板。クローザーとしてポストシーズン（PS）初めてのマウンドに上がると、3者凡退で試合を締めくくった。チームは連勝を飾り、地区シリーズ進出を決めた。 ■「球場の雰囲気に後押しされた」 8－4とリードして迎えた9回、守護神と