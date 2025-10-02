SNSを通じて知り合った人物から「週間収益は30パーセントを超える」などと金の投資話を持ちかけられ岩国市に住む60代の男性が現金およそ112万円をだまし取られました。被害にあったのは岩国市に住む60代の男性会社役員です。岩国警察署によりますと男性はことし6月SNS上の投資に関する投稿を通じて投資家を名乗る人物と知り合い、「金の取引を中心に週間の収益は30パーセントを超える見込み」などと、金への投資や専用