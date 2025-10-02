北朝鮮による拉致被害者・横田めぐみさんが5日に61歳の誕生日を迎えるのを前に、母・早紀江さんが会見を行いました。横田早紀江さん（89）「61歳なんて自分のことのような感じがするほど長い年月がたっているんだなって。日朝会談をして、本音を話し合って、それをやっていただかなかったら動かないですよっていつもそういうふうに（日本政府に） お願いしています。今でも必ず生きて取り返してもらえるんだっていうことを信じてる