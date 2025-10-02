◇MLB ドジャース8ー4レッズ（日本時間2日、ドジャー・スタジアム）MLB・ドジャースの大谷翔平選手が日本時間2日、自身のInstagramを更新。ドジャースがワイルドカードシリーズでレッズに連勝し、地区シリーズ進出を決め、シャンパンファイトをチームメートとともに楽しむ写真を公開しました。カメラに向かってビールをかける写真や、ハグで喜び合う様子などを投稿。さらにこの日、先発で7回途中2失点の好投をみせた山本由伸投手と