◇サッカー FIFA U-20ワールドカップチリ2025 イタリア2-2キューバ(2日、チリ)サッカーのU-20ワールドカップ第2節が行われイタリアがキューバに引き分けました。イタリアは前半14分、右からのクロスのこぼれ球をアンドレア・ナターリ選手が押し込み先制。31分には今度は左からのクロスをジャマル・イドリス選手がダイレクトで決め2点目をあげます。しかしアディショナルタイムにイドリス選手が相手にスライディングした際、2枚目の