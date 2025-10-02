日本時間2日、ワイルドカードシリーズ第2戦が各地で4試合行われました。ナ・リーグ西地区優勝のドジャースはレッズと対戦。初回、先発の山本由伸投手が2点を失いますが、2回以降を無失点で抑えると、打線が4回に逆転し、6回には大谷翔平選手のタイムリーなどで4点を加え、最後は佐々木朗希投手が160キロ超えの速球を連発し三者凡退。終わってみれば8-4と快勝しました。2連勝を飾り、ナ・リーグ東地区を制したフィリーズとの地区シ