【ソウル共同】韓国の特別検察官は2日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の元幹部から不正に資金を受け取ったとして政治資金法違反の罪で、尹錫悦前大統領＝内乱首謀罪で公判中＝の側近だった国会議員の権性東容疑者を起訴した。特別検察官によると2022年1月、元幹部＝請託禁止法違反罪などで起訴＝から、教団へ便宜を図ることを条件に、信者らが大統領選で尹氏の選挙活動を支援する提案を受け、1億ウォン（約1050万円）を