大相撲秋場所限りで現役引退し、記者会見する元関脇宝富士＝2日、両国国技館大相撲秋場所限りで現役引退した元関脇宝富士（38）＝本名杉山大輔、青森県出身、伊勢ケ浜部屋＝が2日、東京・両国国技館で記者会見し「やり切ったので、すっきりしている。休む時は引退だと思っていた」と述べ、初土俵から無休を貫いた約16年半の現役生活を振り返った。今後は桐山親方として所属部屋で後進を指導する。堅実な左四つの取り口で幕内在